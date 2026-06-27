İYİ Parti'nin Bayrak Mitingi'nde birlik ve özgürlük çağrısı

(ANKARA) - İYİ Parti'nin bugün Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Bayrak Mitingi"ne katılan binlerce vatandaş, haksızlığa, hukuksuzluğa ve teröre karşı birlik mesajı verdi. Mitinge katılan bir vatandaş, "Korkmadan yaşamak istiyorum. Korkmadan konuşmak istiyorum" derken; bir diğer vatandaş ise, "Çocuklarım için, geleceğim için, torunlarım için buradayım" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Bayrak Mitingi"ne binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Mitinge katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Mitinge sabahın erken saatlerinde Yozgat'tan gelerek katılan ve Fenerbahçe forması giyen bir vatandaş, mitingi duyduğundan beri heyecanlı olduğunu belirterek bir an önce seçim sandığının gelmesini istediğini ifade etti.

"Bir Türk olarak bu vatanı onlara bırakmayacağız" diyen vatandaş, kendisine vatansever, milliyetçi diyenlerin miting alanına davet ederek milliyetçiliği görebileceklerini dile getirdi. Vatandaş, "Parlamentoda ileri geri konuşmakla olmaz. Ama onlarla elbet bir gün hesaplaşacağız. Bir an önce seçim sandığının gelmesini istiyorum. O yapılanın hesabını soracağız. O şehitlerin hesabını sormayacağız mı biz? Elbette bir gün soracağız. Onu dört gözle bekliyorum. Onun için geldim. Elbet bir gün bunun hesabını soracağız" ifadelerini kullandı."

Mitinge katılan bir diğer vatandaş ise ceberrut yönetim anlayışına karşı meydanda olduklarını vurgulayarak, "Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıcı, ceberrut yönetim anlayışına karşı koymak için bayrağımızı aldık" dedi.

"KORKMADAN YAŞAMAK VE KONUŞMAK İSTİYORUM"

Miting için Balıkesir'den gelen ve üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan bir vatandaş, tek bayrak ve tek vatan vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"Bayrak namustur. Bayrak açmaya geldim. Balıkesir'den. Bayrak aşkına. Bayrak namustur dedik ya. Konduramıyorum paçavraların açılmasını. Dokunuyor, ruhumuza dokunuyor. Her şeyimize dokunuyor. Balıkesir'den geliyorum ve seçim istiyorum. Özgürlük istiyorum, demokrasi istiyorum artık. Korkmadan yaşamak istiyorum. Korkmadan konuşmak istiyorum."

"ÇOCUKLARIM, GELECEĞİM, TORUNLARIM İÇİN BURADAYIM"

Mitinge yine Balıkesir'in Karesi ilçesinden ekip halinde katılan bir başka vatandaş ise alanda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun arkasında olduklarını belirten vatandaş, "Ben şu anda burada çocuklarım için, geleceğim için, torunlarım için buradayım. Bayrak inmez, vatan bölünmez" ifadesini kullandı.

"KAÇ KERE ÇÖZÜM SÜRECİ OLDU?" BUNLARDAN BİR ŞEYCİK OLMAZ"

"Cumhuriyetin kazanıldığı topraklardan geliyoruz" diyen bir başka vatandaş ise "Memleketimiz için ölürüz yoluna. Terör istemiyoruz. Bunlar vallahi hiçbir şeye yanaşmazlar. Kaç kere çözüm süreci oldu? Bunlardan bir şeycik olmaz. Biz vatanımızda birlik, beraberlik istiyoruz. BOP projesini istemiyoruz. Onun devamını istiyorlar. Ama biz istemiyoruz. Onun için geldik. Haydi bakalım" dedi."