Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Afad Eğitimini Tamamladı

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi"ni başarıyla tamamladı.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen ve beş gün süren eğitim programı kapsamında; enkazda güvenli çalışma yöntemleri, arama ve kurtarma teknikleri, ekip koordinasyonu ile kriz anlarında doğru ve etkin müdahale konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Gerçekçi senaryolar eşliğinde yapılan uygulamalarla ekiplerin sahadaki müdahale kabiliyeti, teknik yeterliliği ve koordinasyon becerileri geliştirilirken, Bayraklı Belediyesinin afetlere hazırlık konusundaki kurumsal kapasitesi de güçlendirildi.

Başkan Önal: "Afetlere hazırlık ertelenemez bir sorumluluktur"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı'nın deprem gerçeğini yakından yaşamış bir ilçe olduğuna dikkat çekti."Bayraklı, deprem gerçeğini yakından yaşamış bir ilçe. 30 Ekim'de yaşadıklarımız ve 6 Şubat'ta tüm ülkeyi derinden sarsan büyük felaket, afetlere hazırlığın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. 6 Şubat depremleri, arama ve kurtarma çalışmalarının ilk saatlerde ne kadar kritik olduğunu, eğitimli ve donanımlı ekiplerin bir canın kaderini nasıl değiştirebildiğini hepimize acı şekilde hatırlattı. Biz belediye olarak bu gerçeği unutmadan, ekiplerimizin bilgi ve becerisini sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen bu eğitim, afet anlarında daha hızlı ve doğru müdahale edebilmek adına yürüttüğümüz çalışmaların bir parçasıdır. Afetlere hazırlık, yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biridir. Bayraklı Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, vatandaşlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, afetlere hazırlık kapsamında farklı alanlardaki eğitim ve tatbikat çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürecek.