Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Afad Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Afad Eğitimini Tamamladı

06.02.2026 13:45  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, AFAD tarafından düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamladı. Eğitimin amacı, afet anlarında etkin müdahale yeteneklerini geliştirmek.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi"ni başarıyla tamamladı.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen ve beş gün süren eğitim programı kapsamında; enkazda güvenli çalışma yöntemleri, arama ve kurtarma teknikleri, ekip koordinasyonu ile kriz anlarında doğru ve etkin müdahale konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Gerçekçi senaryolar eşliğinde yapılan uygulamalarla ekiplerin sahadaki müdahale kabiliyeti, teknik yeterliliği ve koordinasyon becerileri geliştirilirken, Bayraklı Belediyesinin afetlere hazırlık konusundaki kurumsal kapasitesi de güçlendirildi.

Başkan Önal: "Afetlere hazırlık ertelenemez bir sorumluluktur"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Bayraklı'nın deprem gerçeğini yakından yaşamış bir ilçe olduğuna dikkat çekti."Bayraklı, deprem gerçeğini yakından yaşamış bir ilçe. 30 Ekim'de yaşadıklarımız ve 6 Şubat'ta tüm ülkeyi derinden sarsan büyük felaket, afetlere hazırlığın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. 6 Şubat depremleri, arama ve kurtarma çalışmalarının ilk saatlerde ne kadar kritik olduğunu, eğitimli ve donanımlı ekiplerin bir canın kaderini nasıl değiştirebildiğini hepimize acı şekilde hatırlattı. Biz belediye olarak bu gerçeği unutmadan, ekiplerimizin bilgi ve becerisini sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen bu eğitim, afet anlarında daha hızlı ve doğru müdahale edebilmek adına yürüttüğümüz çalışmaların bir parçasıdır. Afetlere hazırlık, yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından biridir. Bayraklı Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, vatandaşlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, afetlere hazırlık kapsamında farklı alanlardaki eğitim ve tatbikat çalışmalarını önümüzdeki süreçte de sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, İzmir, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Afad Eğitimini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:05:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Afad Eğitimini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.