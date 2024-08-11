Bayraklı Belediyesi Kitap Takas Şenliği düzenledi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kitap Takas Şenliği düzenledi

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Takas Şenliği'nde katılımcılar kitaplarını takas ederken çeşitli atölyeler ve kültürel aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Başkan Önal, etkinlikte çocuk yazarlarla buluştu ve kitapları inceledi.

11.08.2024 13:48  Güncelleme: 14:51
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği "Kitap Takas Şenliği"nde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kitaplar, sadece bilgi değil; barış, sevgi ve dostluğun da sembolüdür. Daha aydınlık bir gelecek için okumaya ve paylaşmaya devam edelim" dedi.

Bayraklı Belediyesi, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kitap okumaya teşvik etmek için toplumsal bir farkındalık yaratmak amacıyla "Kitap Takas Şenliği" düzenledi. 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda yüzlerce kitapseverin bir araya geldiği etkinlikte katılımcılar, kitaplarını takas ederken çeşitli yaratıcı atölyeler ve kültürel aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi.

Başkan Önal, çocuk yazarlarla buluştu

100'üncü Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Önal'ın yanı sıra meclis üyeleri, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Yeryüzü Masal Anlatıcısı Asuman Memen ve Yazar Handan Gökçek ile çok sayıda kitap sever katıldı. Şenlikte katılımcılar kitap takası yapma imkanı bulurken, çeşitli yaratıcı atölye çalışmaları ve kültürel aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Başkan Önal, çocuk yazarlarla sohbet etti ve yazdıkları kitapları inceledi. Ayrıca çocuklar, Başkan Önal'a Bayraklı'daki okullardan öğrencilerin yazdığı hikayelerden oluşturulan kitabı hediye etti. Etkinlikler kapsamında, Yeryüzü Masalcısı Asuman Memen'in 'Büyükler İçin Bir Masal' etkinliği katılımcılara unutulmaz bir masal deneyimi yaşattı. Çocuklar, Yazar Handan Gökçek'in yönlendirdiği 'Çocuklar İçin Hayal Atölyesi'nde hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu.

Önal: "Kitapları yeni nesillerle buluşturmak bizim için önemli bir görev"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kitapları paylaşmak, takas etmek ve yeni nesillerle buluşturmak bizim için önemli bir görev. Kitap sevgisini yaymak, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Kitaplar, tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi nesilden nesile aktarma araçlarıdır. Kitap takası yaparken bu değerleri de yaşatıyor ve geleceğe taşıyoruz. Kitaplar sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda barışın, sevginin ve dostluğun sembolleridir. Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için daha çok okuyalım, daha çok paylaşalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Kitap Takas Şenliği düzenledi - Son Dakika

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