Bayraklı Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Destek Verdi

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(İZMİR)- Spor yatırımları ve sporculara destek veren Bayraklı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 15 amatör spor kulübüne 525 bin lira nakdi, 500 bin liranın üzerinde de ayni destekte bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durup sporla geleceğe daha umutla bakmasını sağlayan tüm kulüplerimize destekleri için minnettarız. Verdiğimiz sözleri tutarak Bayraklı Belediyesi olarak kulüplerimizle iş birliği içinde sporun daha iyi noktalara gelmesi için mücadele etmeye, sporu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Teras Kafe'de düzenlenen etkinliğe Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cüneyt Çelik, amatör spor kulüplerinin başkanları, yönetici ve temsilcileri katıldı. Etkinlikte spor kulüplerine profesyonel futbol maç ve antrenman topu verildi. Temel ihtiyaçları doğrultusunda ilçedeki 15 amatör spor kulübüne toplam 525 bin lira nakdi, 500 bin liranın üzerinde de ayni destekte bulunuldu.

"Her zaman sporun ve sporcularımızın yanındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Seçim döneminde bir araya geldiğimizde amatör spor kulüplerimize destek olacağımızın sözünü vermiştik ve bugün bu sözümüzü de tutuyoruz. İmkanlarımız dahilinde de bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda ilçemizde toplam bin 418 lisanslı sporcuya hizmet veren 15 amatör spor kulübümüze ayni ve nakdi desteklerimizle katkıda bulunuyoruz. Toplamda 525 bin liralık nakdi, 500 bin liranın üzerinde de ayni yardımla kulüplerimize destek oluyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Açtığımız kurslarla geleceğin başarılı sporcularını yetiştiriyoruz. Çocuklarımız da başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Belediyemizce Gümüşpala, Postacılar, Soğukkuyu, Cengizhan Halı sahalarında kulüplerimize gerek spor okulları gerekse antrenman için destek sağlıyoruz. Doğançay Sahası ve Şehit Ümit Boz Sahalarımız antrenman ve müsabaka için kulüplerimize hizmet vermeye devam ediyor. Eylül ayı içinde Şehit Ümit Boz Tesisimizin bakım ve onarımı tamamlanmış olacak. Daha iyi zemin ve şartlarda Türk Futboluna hizmet vermeye devam edecek. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

"Dayanışmamızı artırarak sürdüreceğiz"

Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cüneyt Çelik, "İrfan Başkanımıza seçim döneminde Şehit Ümit Boz futbol sahasının zemininin bakıma ihtiyacı olduğundan bahsetmiştik ve göreve geldiğindeki ilk işlerinden biri oranın yenilenmesi oldu. Yakın zamanda da tamamlanıp, hizmete başlayacağı bilgisini aldık. Amatör spor kulüpleri olarak ilçemizdeki gençlerimize sporu sevdirmek, geleceğin sporcularını yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Spora destekleri için başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmamızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.