Bayraklı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinlikleri

Bayraklı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında duyarlılığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı İrfan Önal, kadın hakları konusunda toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı ve kadınların asla yalnız olmadığını belirtti.

25.11.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenledi. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir ve asla meşru gösterilemez. Kadına şiddetin son bulduğu, kadın haklarını savunmak zorunda olmadığımız eşit, güvenli ve dayanışma dolu bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanı İrfan Önal'ın yanı sıra meclis üyeleri ve yüzlerce Bayraklılı kadın katıldı. Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen "Güçlü Kadınlar Güvenli Yarınlar" başlıklı söyleşide Sosyolog Sibel Özel, şiddetin türlerini ve etkilerini anlattı. Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat İpek Kul, kadınlara sunulan destek mekanizmaları ve hak arama yolları hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü Psikolog Gülhan Beşkazalıoğlu'nun üstlendiği panelde, ekonomik ve psikolojik olarak güçlenmiş kadınlar, yaşadıkları zorlukların üstesinden nasıl geldiklerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte ise, kadınlar Doğançay Mahallesi Köy Kahvesi'nde bir araya geldi. Kadın Çalışmaları Sinema Atölyesi'nin hazırladığı farkındalık filmi gösteriminin ardından, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu ve Nafiz Gürman Mahallesi Taziyeevi'nde de "Kadın ihmal ve istismar" konulu bilgilendirme seminerinde ilçe sakini kadınlar bir araya geldi.

"Kadınlarımız asla yalnız değildir"

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireylerin değil toplumun ve tüm insanlığın kanayan yarasıdır. Maalesef bu sorun, cinsiyet eşitsizliğinden beslenen toplumsal kalıplar ve yanlış inanışlarla büyüyen bir meseledir. Kadına karşı işlenen şiddet, insan hakları ihlalidir ve hiçbir gerekçeyle meşru gösterilemez. Bayraklı Belediyesi olarak, kadınlarımızın güvende hissettiği ve eşit haklara sahip olduğu bir dünya için her türlü haksızlığın karşısında durmaya devam edeceğiz. 'Güçlü Kadınlar Güvenli Yarınlar' diyerek dayanışmamızı büyütmek istiyoruz. Kadınlarımız asla yalnız değildir. Sizlere yönelik her türlü haksızlığa karşı yanınızda olmaya kararlıyız. Güvenli ve eşit bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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