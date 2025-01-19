Bayraklı Belediyesi\'nden Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için tiyatro gösterileri, müze gezileri, oyun atölyeleri ve robotik kodlama eğitimi gibi birçok etkinlik düzenleyecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Öğrencilerimizi, eğlenirken öğrenecekleri etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle çocuklar, tiyatro oyunlarından bilim deneylerine, müze gezilerinden atölye çalışmalarına kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında, Nafiz Gürman Kültür Merkezi'nde 20 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde çocukların duygularını ifade etmeleri ve aileleriyle bağlarını güçlendirmek için duygu çiçeği atölyeleri düzenlenecek.

Çoucuklar, 21 Ocak ve 29 Ocak tarihlerinde İllüzyon Müzesi ve Atatürk Müzesi'ni ziyaret etme imkanı bulacak, 22 Ocak Çarşamba saat 16.00'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin 5. Çocuk filimleri şenliği kapsamında organize ettiği 'Tembeller Ailesi' adlı film gösterimi Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonu'nda yapılacak.

İlçede, 25 Ocak Cumartesi günü sahnelenecek Arılar Okulu adlı tiyatro oyunu, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde izlenebilecek. Aynı gün öğrenciler için bilgisayar kodlama tekniği ve robotik kodlama eğitimi düzenlenecek.

Öğrenciler, 27 ve 28 Ocak'ta ise Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü'ne düzenlenecek geziyle, bilimle dolu bir gün geçirecek. Nafiz Gürman Kültür Merkezinde, 28 ve 29 Ocak'ta kutu oyunu ve İngilizce oyun atölyeleri yapılacak, 30- Ocak ve 31 Ocak tarihlerinde ise öğrenciler, Ata Anı Evi'ni ziyaret edebilecek.

"Çocuklarımızın gelişimi için çalışıyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal konuyla ilgili yaptığı açıklama, geleceğin teminatı çocukları her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda yarıyıl tatilinde de çocuklarımızın günlerini en iyi şekilde geçirmeleri için program hazırladık. Tatilde, çocuklarımıza hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, çocuklarımızın gelişimi için her zaman en iyisini yapmaya kararlıyız. Onların başarısı ve mutluluğu her şeye değer. Bayraklı Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için tiyatro gösterileri, müze gezileri, oyun atölyeleri ve robotik kodlama eğitimi gibi birçok etkinlik düzenleyecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Öğrencilerimizi eğlenirken öğrenecekleri etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.