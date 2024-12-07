Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Denetimleri Sıklaştı

Bayraklı Belediyesi, vatandaşların güvenli ve ekonomik alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve hijyen kontrollerini yaparak vatandaşları yanıltan pazarcılara uyarılarda bulundu.

07.12.2024 12:33
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve ekonomik alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla pazar denetimlerini sıklaştırdı. İlçede kurulan 16 farklı pazar yerinde fiyat ve etiket kontrollerine ağırlık veren ekipler, vatandaşı aldatmaya yönelik fiyat etiketi bulunduran pazarcı esnafına karşı uyarılarda bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde gıda ürünlerinin satış koşullarını ve fiyat etiketlerini titizlikle inceliyor. Ürünlerin tazeliği ve hijyenine dikkat eden ekipler, hassas terazilerle doğru tartım yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyor. Denetimler kapsamında, vatandaşı yanıltan fiyat etiketi bulunduran pazarcılar tespit edilerek uyarılıyor ve tekrarında cezai işlemlerin uygulanacağı bildiriliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve haksız fiyat artışlarına maruz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sahada. Denetimlerimizle pazar yerlerinde fiyat ve etiket kontrolleriyle halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz. Mevzuata aykırı davrananlara gerekli işlemleri uygulayarak halkımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Denetimlerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Pazar Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika

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