Bayraklı Belediyesi'nden Ramazan İftarı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Ramazan İftarı

Bayraklı Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin çeşitli yerlerinde iftar sofraları kuracak. İlk iftar Yamanlar Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İrfan Önal, ramazanın huzur ve birlik getirmesini diledi, vatandaşları iftar sofralarına davet etti.

05.03.2025 17:27
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarının ilkini Yamanlar Pazar Yeri'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ramazan ayının ailelerimize, Bayraklımıza ve tüm ülkemize huzur, kardeşlik ve birlik getirmesini diliyorum. Herkesi ay boyunca kuracağımız iftar sofralarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi, ramazan ayında ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarının ilkini, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programıyla Yamanlar Pazar Yeri'nde gerçekleştirdi. Programa Başkan İrfan Önal da katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Önal, ilçe sakinleriyle birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı. İftarın ardından Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geleneksel Ramazan Şenliği düzenlendi. Etkinliklerde kanto, meddah, orta oyunu, Aşık ile Maşuk ve Hacivat ile Karagöz gölge oyunu gibi geleneksel gösteriler sahnelendi.

"Ramazan'ın bereketini birlikte yaşayalım"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ramazan ayında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Soframızı paylaşıp bizi bir araya getiren, dualarımızı birleştiren ve dayanışmamızı daha da güçlendiren bu mübarek ayda, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle el ele olmaya devam ediyoruz. Tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların kabul olmasını diliyor, Ramazan ayının ailelerimize, Bayraklımıza ve tüm ülkemize huzur, kardeşlik ve birlik getirmesini temenni ediyorum. Herkesi iftar sofralarımıza davet ediyorum; gelin, ramazanın bereketini birlikte yaşayalım" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Ramazan İftarı - Son Dakika

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