Bayraklı Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Destek

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, daha önce 66 noktaya yerleştirilen pati evlerine 8 yeni kedi evi daha eklendi.

Bayraklı Belediyesi, "Pati Evleri Projesi" ile sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye devam ediyor. Veteriner İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, ilçe genelinde 66 noktaya kedi evi yerleştirildi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Gümüşpala, Tepekule, Osmangazi ve Manavkuyu mahallelerindeki parklara 8 yeni kedi evi daha kazandırıldı.

"Can dostlarımızı yaşatmak için elimizden geleni yapacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Can dostlarımızın daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlarken, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz. Can dostlarımızı yaşatmak için imkanlarımız dahilinde her zaman elimizden geleni yapacağız" dedi.