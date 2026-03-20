Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

20.03.2026 19:09
Adana'da ismi öğrenilemeyen bir kişi, arabaya bağlı olan atına sopa ve tekmeyle vurup, bayılttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, koşmadığı için öfkelendiği atına sopa, tekme ve yumrukla şiddet uyguladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ATINI DAKİKALARCA DÖVEREK BAYILTTI

Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi, koşmadığı için için öfkelendiği atına sopa, tekme ve yumrukla vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen at, bir süre sonra yere yığıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Seyhan, Güncel, Adana, Yerel, Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • mesut gülek mesut gülek:
    Nasıl bir dünya bu insancıklar kim bu ne zalimlik 4 0 Yanıtla
  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    hangi hayvan? 3 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    yer yüzünde insandan daha zalim daha merhametsiz bir yaratık yoktur 2 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Kim hayvan burada. İnsanlar kadar zalim mahlukat yok, yeri geldiğinde kendi nesline bile kötülük yapabiliyorlar. Hiç zevk için bir canlı öldüren kötülük yapan hayvan var mı? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
