Aydın\'da Fırına Silahlı Saldırı: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

20.03.2026 18:29
Aydın'da fırın sahipleri Erhan ve Ayhan Özlüer, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şüpheli yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir fırına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahipleri Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Umut K. (24), kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda meydana geldi. Fırın işleten Erhan Özlüer ile kardeşi Ayhan Özlüer, iş yerlerinde bulundukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının art arda ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar 2 kardeşe isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganın Umut K. olduğunu belirledi. Umut K., kısa sürede polis ekiplerince Aydın-İzmir Otoyolu girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

