Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Efsanevi aksiyon yıldızı Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı, 20 Mart Cuma günü ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Hawaii'de tatildeyken aniden rahatsızlanan usta oyuncunun vefatı, ailesi tarafından yapılan duygu dolu bir paylaşımla doğrulandı.

Norris'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ailemiz, sevgili Chuck Norris'in dün sabah ani vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, usta oyuncunun ailesinin yanında ve huzur içinde hayata veda ettiği belirtilerek, "Dünya için o bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve gücün sembolüydü. Bizim için ise sadık bir eş, sevgi dolu bir baba ve dede, inanılmaz bir kardeş ve ailemizin kalbiydi" denildi.

AKSİYON SİNEMASININ SİMGESİ

Bruce Lee ile "Ejderhanın Yolu" (1972) ile çıkış yapan Chuck Norris, 1980'li yıllarda A Force of One ( Tek Kişilik Bir Güç ) ve An Eye for an Eye (Göze Göz, Dişe Diş)gibi yapımlarla ün kazandı. Dövüş sanatlarındaki ustalığını beyaz perdeye taşıyan Norris, kısa sürede Hollywood'un en büyük aksiyon yıldızlarından biri haline geldi.

"WALKER, TEXAS RANGER" İLE ZİRVEYE ÇIKTI

1993 yılında yayınlanmaya başlayan Walker, Texas Ranger dizisinde canlandırdığı karakterle geniş kitlelere ulaşan Norris, uzun yıllar boyunca televizyon dünyasında da büyük başarı elde etti.

MİLYONLARA İLHAM VERDİ

Ailesinin açıklamasında Norris'in hayatını inanç, disiplin ve sevdiklerine bağlılıkla yaşadığı vurgulanarak, "Çalışmaları, disiplini ve iyiliğiyle dünya çapında milyonlara ilham verdi ve birçok insanın hayatında kalıcı bir etki bıraktı" ifadeleriyle usta oyuncuya veda edildi.

10 Mart 1940 doğumlu olan Carlos Ray "Chuck" Norris, dövüş sanatlarındaki başarısını sinemaya taşıyarak küresel bir fenomene dönüşmüştü.

1972 yapımı "Ejderhanın Yolu" filminde Bruce Lee ile Roma Kolezyumu'nda yaptığı dövüş, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri kabul edilir.