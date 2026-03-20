Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
20.03.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksiyon sinemasının unutulmaz yıldızlarından ve popüler kültürün simge isimlerinden Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Hawaii'de tatildeyken aniden rahatsızlanan usta oyuncunun vefatı, ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Efsanevi aksiyon yıldızı Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı, 20 Mart Cuma günü ailesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Hawaii'de tatildeyken aniden rahatsızlanan usta oyuncunun vefatı, ailesi tarafından yapılan duygu dolu bir paylaşımla doğrulandı.

Norris'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Ailemiz, sevgili Chuck Norris'in dün sabah ani vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, usta oyuncunun ailesinin yanında ve huzur içinde hayata veda ettiği belirtilerek, "Dünya için o bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve gücün sembolüydü. Bizim için ise sadık bir eş, sevgi dolu bir baba ve dede, inanılmaz bir kardeş ve ailemizin kalbiydi" denildi.

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

AKSİYON SİNEMASININ SİMGESİ

Bruce Lee ile "Ejderhanın Yolu" (1972) ile çıkış yapan Chuck Norris, 1980'li yıllarda A Force of One ( Tek Kişilik Bir Güç ) ve An Eye for an Eye (Göze Göz, Dişe Diş)gibi yapımlarla ün kazandı. Dövüş sanatlarındaki ustalığını beyaz perdeye taşıyan Norris, kısa sürede Hollywood'un en büyük aksiyon yıldızlarından biri haline geldi.

"WALKER, TEXAS RANGER" İLE ZİRVEYE ÇIKTI

1993 yılında yayınlanmaya başlayan Walker, Texas Ranger dizisinde canlandırdığı karakterle geniş kitlelere ulaşan Norris, uzun yıllar boyunca televizyon dünyasında da büyük başarı elde etti.

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

MİLYONLARA İLHAM VERDİ

Ailesinin açıklamasında Norris'in hayatını inanç, disiplin ve sevdiklerine bağlılıkla yaşadığı vurgulanarak, "Çalışmaları, disiplini ve iyiliğiyle dünya çapında milyonlara ilham verdi ve birçok insanın hayatında kalıcı bir etki bıraktı" ifadeleriyle usta oyuncuya veda edildi.

10 Mart 1940 doğumlu olan Carlos Ray "Chuck" Norris, dövüş sanatlarındaki başarısını sinemaya taşıyarak küresel bir fenomene dönüşmüştü.

1972 yapımı "Ejderhanın Yolu" filminde Bruce Lee ile Roma Kolezyumu'nda yaptığı dövüş, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden biri kabul edilir.

Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti

Kültür Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 18:13:51.
SON DAKİKA: Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.