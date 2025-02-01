Bayraklı Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler

Bayraklı Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca çocuklar için tiyatro gösterileri, müze gezileri ve robotik kodlama eğitimleri gibi birçok eğitici ve eğlenceli etkinlik düzenledi. Başkan İrfan Önal, bu etkinliklerle çocukların mutluluğunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.

01.02.2025 10:58
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca tiyatro gösterileri, müze gezileri, oyun atölyeleri ve robotik kodlama eğitimleri gibi birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Yoğun ders programlarının ardından eğlenceli aktivitelerle yanlarında olmak ve gülen yüzlerini görmek en büyük mutluluğumuz oldu" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yarıyıl tatili programı kapsamında çocuklar, tiyatro oyunlarından deneylere, müze gezilerinden atölye çalışmalarına kadar birçok farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Nafiz Gürman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Duygu Çiçeği Atölyesi" çocukların anneleriyle bağ kurmasını sağladı. İllüzyon Müzesi ve Atatürk Müzesi ziyaretleri büyük ilgi gördü. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde iki seans halinde yoğun katılımla sahnelenen "Arılar Okulu" adlı tiyatro oyunu, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Bilgisayar kodlama ve robotik eğitimleri, teknolojiye meraklı miniklere önemli deneyimler sundu. Çiğli Belediyesi Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü'ne düzenlenen geziyle öğrenciler bilimle iç içe bir gün geçirdi. Kutu oyunları, İngilizce oyun atölyeleri ve eğitimleri de beğeni topladı.

Atatürk'ün, 9 Eylül 1922 öncesinde İzmir'i ilk kez gördüğü Belkahve'de yer alan Anı Evi'ni ziyaret eden minikler, işgal yılları ve Atatürk ile ilgili bilgiler aldı. Tüm etkinliklerde çocuklar, hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrenerek verimli bir tatil geçirdi.

Başkan Önal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarısı ve mutluluğu için imkanlarımız neye el veriyorsa her zaman sonuna kadar yapacağız. Onların gülen yüzlerini görmek bizim en büyük mutluluğumuz oluyor. Bu tür etkinliklerimizi sürdürürken, her alandaki desteklerimizle çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler - Son Dakika

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