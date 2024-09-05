Bayraklı Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, spor yapabileceği ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi ekipleri, ilçedeki parkları daha güzel ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı, Hasan Tahsin ve Manavkuyu Mahallesi Metin Oktay ve Mansuroğlu Mahallesi Zeki Müren Parkı'nda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında futbol, basketbol ve voleybol sahalarının fileleri yenilendi, zeminler İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kauçuk zeminle kaplandı. Ayrıca, parkların bozulan tel örgüleri değiştirildi. Parklardaki çöp kovaları, spor sahaları ile oyun grubu ve diğer donanımlar elden geçirildi.

Başkan Önal, çalışmalara ilişkin; "Bayraklımızın her köşesinde vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oyunlar oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Parklarımızda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla, hem spor ve oyun alanlarını modernize ediyor hem de yeşil alanlarımızı koruyoruz. Amacımız, daha yeşil, daha güvenli ve daha modern bir Bayraklı oluşturmak. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.