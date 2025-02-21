Bayraklı Belediyesi Pazar Yerlerini Yeniliyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Pazar Yerlerini Yeniliyor

Bayraklı Belediyesi, Osmangazi Pazar Yeri'ni modernize ederek vatandaşlara daha sağlıklı bir alışveriş alanı sunmayı hedefliyor. Yenileme çalışmaları ilçe genelinde devam edecek.

21.02.2025 13:14  Güncelleme: 14:13
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde süren bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri kapsamında Pazar yerlerinde çalışma başlattı. Belediye, vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu bir alışveriş ortamı, esnafa daha iyi koşullarda hizmet imkanı sunmak için Osmangazi Pazar Yeri'ni baştan sona yeniledi.

Bayraklı Belediyesi, ilçedeki tüm pazar yerlerini modern, konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla bakım ve yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda Fen İşleri müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Pazar Yeri'ni baştan sona boyadı, elektrik ve su tesisatlarını tamir ederek, aydınlatma sistemlerini değiştirdi. İlçe genelinde devam eden faaliyetlerin, belirlenen program doğrultusunda ilçedeki diğer pazar yerlerinde de düzenli olarak devam edeceği belirtildi. Çalışmalar, vatandaş ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Pazar yerlerimiz, hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor. Daha temiz, düzenli ve güvenli pazar alanları oluşturarak alışveriş ortamını iyileştirmek istiyoruz. Esnafımızın daha iyi koşullarda hizmet vermesi ve vatandaşlarımızın da rahatça alışveriş yapabilmesi için imkanlarımız dahilinde bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımızın taleplerini dikkate alarak pazar yerlerimizi modernize etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Pazar Yerlerini Yeniliyor - Son Dakika

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