Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nden Kadınlara Destek

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan beceri ve hobi kurslarına katılan bin 700 kadın, sezon boyunca ürettikleri el emeği ürünleri sergiledi. Kadınlar, Filistin bayrağının renklerini temsil eden ve sembol haline gelen 'karpuz' figüründen ürettikleri çanta ile yaşanan drama dikkat çekti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın üreterek toplumsal hayata ve ekonomiye katılımlarını daha da artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri geliştirip imkanlarımız dahilinde desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin 12 semt merkezi ve üç kültür merkezinde Bayraklı Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği kurslara katılan Bayraklı'nın üreten kadınları, eğitim dönemi boyunca yaptıkları takı-tasarımdan ev aksesuarlarına, kıyafetlerden resimlere, ahşap boyamadan çeyizliklere kadar birbirinden farklı ürünleri yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı. Bu kapsamda 22 branşta, bin 700 Bayraklılı kadının el emeği göz nuru ürünler vatandaşlarla buluştu. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda açılan sergide kursiyerler, podyuma çıktı ve kendi tasarladıkları kıyafetleri defile ile tanıttı. Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ekibinin müzik ziyafeti keyifli anlar yaşatırken, Caminito Art Tango grubunun gösterisi ise renkli görüntülere sahne oldu. Kursiyerler, etkinlikte yaptıkları konuşmada Bayraklı Belediyesi, halk eğitim ve desteklerinden dolayı Başkan İrfan Önal'a teşekkür etti. Sergiye Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın yanı sıra eşi Gökçe Pişkin Önal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, meclis üyeleri ve kursiyerler ile bine yakın Bayraklılı kadın katıldı.

Kadınlardan Filistin Halkına Destek

Defilenin sonunda kadınlar, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı. Filistin ile dayanışmanın simgesi olan ve Filistin bayrağının bölgede yasaklanmasının ardından sembol haline gelen karpuz figüründen çanta yapan kadınlar, bunu yas temalı siyah elbise ile podyumda sergiledi. Farkındalık oluşması için verilen bu mesaja salondakiler alkışlarıyla destek verdi.

"Eğitim desteğini sürdüreceğiz"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnal, "Her zaman her yerde eğitim parolasıyla çıktığımız yolda kendini geliştirmek isteyen, üretmek isteyen kadınlarımıza ve gençlerimize eğitim desteklerini sürdüreceğiz" dedi.

"Üreten kadınlarımızın her zaman yanında olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "El emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği yıl sonu etkinliğinde birbirinden güzel eserler üreten tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini kutluyorum. Yaklaşık bin 700 vatandaşımızın faydalandığı bu kurslarımıza kimi hobi amaçlı, kimi ise meslek edinmek ve ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla katılıyor. Daha fazla alanda kurslar açarak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Özellikle kadınların toplumsal hayata, üretime ve ekonomiye katılımlarını artırmak için biz de üzerimize düşeni imkanlarımız dahilinde her zaman yapacağımızın sözünü veriyorum" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek, kursiyerlerin stantları gezildi.