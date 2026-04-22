Bayraklı'da 23 Nisan Programı Sinan Meydan Söyleşisi ile Tamamlanıyor

22.04.2026 16:31  Güncelleme: 17:25
Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerin sonuncusunu tarihçi Sinan Meydan ile gerçekleştirecek. 'Ulusal Egemenliğe Giden Yol' başlıklı söyleşi, 24 Nisan'da yapılacak.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikleri, tarihçi-yazar Sinan Meydan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşi programıyla tamamlıyor.

"Ulusal Egemenliğe Giden Yol" başlığıyla düzenlenecek söyleşi, 24 Nisan Cuma günü saat 20.00'de 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda gerçekleşecek. Programda Sinan Meydan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve ulusal egemenlik mücadelesinin tarihsel arka planını katılımcılarla paylaşacak."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları, çocuklara yönelik programlar ve sahne etkinlikleriyle Bayraklı'da farklı yaş gruplarına hitap eden bir içerik sunulurken, bu söyleşi ile programın tarihsel ve düşünsel boyutu da ele alınmış olacak.

"Çocuklarımızı tarihle buluşturuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda önemli bir tarihsel dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün, çocuklarımız tarafından doğru anlaşılması ve tarihsel yönüyle kavranması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz söyleşiyle çocuklarımızı tarihsel bir perspektifle buluşturmayı amaçlıyoruz. Hem çocuklarımızı hem de tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı programa bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

