Bayraklı'da açık hava sinema günleri devam ediyor - Son Dakika
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Bayraklı'da açık hava sinema günleri devam ediyor

Bayraklı\'da açık hava sinema günleri devam ediyor
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Bayraklı Belediyesi tarafından temmuz ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, vatandaşları açık havada sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor. "Sandalyeni Al, Gel" konseptiyle gerçekleştirilen etkinliklerin ilk iki gösterimi yoğun ilgi görürken, program 31 Temmuz Cuma günü Soğukkuyu Büyük Park'ta düzenlenecek Çocuk Şenliği ve "Buz Devri" film gösterimiyle tamamlanacak.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından temmuz ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, vatandaşları açık havada sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor. "Sandalyeni Al, Gel" konseptiyle gerçekleştirilen etkinliklerin ilk iki gösterimi yoğun ilgi görürken, program 31 Temmuz Cuma günü Soğukkuyu Büyük Park'ta düzenlenecek Çocuk Şenliği ve "Buz Devri" film gösterimiyle tamamlanacak.

İLK İKİ GÖSTERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bayraklı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerin ilk durağı Bayraklı Sahili oldu. Ata Demirer'in başrolünü üstlendiği "Hedefim Sensin" filmi vatandaşlarla buluşurken, katılımcılara patlamış mısır, çay ve kahve ikram edildi.

Programın ikinci durağında ise 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Neşeli Günler" gösterildi. Yeşilçam konseptine uygun olarak kurulan stantta vatandaşlara limonlu ve sirkeli turşu suyu ikram edildi.

SIRADA ÇOCUK ŞENLİĞİ VE "BUZ DEVRİ" VAR

Açık Hava Sinema Günleri'nin son etkinliği 31 Temmuz Cuma günü Soğukkuyu Büyük Park'ta gerçekleştirilecek. Saat 19.30'da başlayacak Çocuk Şenliği kapsamında yüz boyama, portre karikatür, bilim, kil ve resim atölyeleri düzenlenecek. Saat 21.00'de ise çocukların sevilen animasyon filmi "Buz Devri" açık havada gösterilecek. Etkinlikte çocuklara ücretsiz dondurma ikramı yapılacak.

BAŞKAN ÖNAL'DAN DAVET

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Açık Hava Sinema Günleri'nin her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle devam ettiğini belirterek, "Açık Hava Sinema Günlerimizde komşularımızla aynı ekranda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk iki gösterimizde hemşehrilerimizle keyifli yaz akşamlarını paylaştık. Şimdi ise çocuklarımız ve ailelerimiz için hazırladığımız son etkinlikte buluşacağız. Tüm komşularımızı Soğukkuyu Büyük Park'ta gerçekleştireceğimiz Çocuk Şenliği'ne ve ardından açık havada izleyebilecekleri 'Buz Devri' film gösterimine davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayraklı'da açık hava sinema günleri devam ediyor - Son Dakika

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