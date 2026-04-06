Çocuk Kitap Şenliği Bayraklı'da Yapıldı

06.04.2026 13:53  Güncelleme: 15:03
(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Kitap Şenliği" üç gün boyunca çocukları kitaplarla ve yazarlarla buluşturdu. 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda gerçekleştirilen şenlik yoğun katılıma sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi tarafından Çocuk Kitap Şenliği boyunca kurulan kitap stantlarında çocuklar yeni yayınlarla tanışma fırsatı bulurken; yazar söyleşileri ve atölye çalışmalarıyla kitapların dünyasına yakından dokundu. Etkinlikler kapsamında çocuk edebiyatının sevilen isimleri minik okurlarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Çocuklar yazarlarla buluştu

Barış İnce, Ferda İzbudak Akıncı, Mehmet Atilla, Güzin Öztürk, Bekir Yurdakul ve Ömer Açık'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşilerde çocuklar, hem kitapları hem de yazarlık süreçlerini dinleme imkanı buldu. Atölye çalışmaları ve etkinlik alanlarıyla desteklenen programda çocuklar hem öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

Başkan Önal çocuklarla bir araya geldi

Şenlik alanını ziyaret eden Belediye Başkanı İrfan Önal, çocuklarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı. Kitap stantlarını gezen ve miniklerle sohbet eden Önal, çocukların kitaplarla buluşmasının önemine dikkati çekti. Önal, "Üç gün boyunca çocuklarımızı kitaplarla, yazarlarla ve birbirinden güzel etkinliklerle buluşturduk. Onların hayal dünyasına dokunmak, okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sunmak bizim için çok değerli. Çocuklarımız için bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
