Bayraklı'da Çocukların Çizimleri Çöp Kamyonlarını Süsledi

(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi'ne bağlı anaokullarındaki öğrencilerin çizdiği sıfır atık ve iklim değişikliği temalı resimler, çöp kamyonlarına giydirildi. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Doğayı, çevreyi korumak hepimizin sorumluluğu. Geri dönüşümden yeşil alan projelerine, farkındalık eğitimlerinden park ve çevre yatırımlarına kadar birçok alanda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında organize edilen etkinlikler, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal, belediye meclis üyeleri, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, çocukların atık malzemelerle hazırladığı geri dönüşüm sergisi büyük ilgi gördü. Kurulan Sıfır Atık Noktası'na getirilen bitkisel atık yağ, pil, elektronik eşya ve atık ilaçlar geri dönüşüme kazandırıldı. TEMA Vakfı Bayraklı İlçe Sorumluları da etkinlikte yer aldı. TEMA gönüllüleri, vatandaşların karbon ayak izlerini ölçerek çevreye olan bireysel etkiler konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlikte, bitkisel atık yağ standı kurularak, atık yağ getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler de verildi. Ayrıca doğa dostu yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuklar çizdi, belediye çöp kampyonlarına yapıştırdı

Bayraklı Belediyesi'ne bağlı anaokullarındaki öğrencilerin çizdiği sıfır atık, doğa, çevre ve geri dönüşüm temalı resimler, Bayraklı sokaklarında dolaşmaya başladı. Öğrencilerin çizdiği ve 23 Nisan Karnavalı kapsamında kurulan Demokrasi Standı'nda sergilenerek yine çocuklar tarafından oylanarak seçilen resimler, farkındalık yaratmak amacıyla Bayraklı Belediyesi tarafından çöp kamyonlarına giydirildi. Etkinlikte sergilenen kamyonlar, Bayraklı sokaklarında çocukların resimleri ve imzalarıyla dolaşmaya başladı.

"Çevre mücadelesi yalnızca belediyelerin ve kurumların değil"

Belediye Başkanı İrfan Önal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Doğayı korumak, çevremizi temiz tutmak ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bayraklı Belediyesi olarak bu sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle doğayı merkeze alan, sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket eden bir yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz. Küresel iklim krizinin, su kıtlığının ve doğa tahribatının her geçen gün artarak büyüdüğü bir çağda yaşıyoruz. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının düşüklüğü, İzmirimizde de su sorununun önümüzdeki süreçte daha önemli boyutlara ulaşacağını gösteriyor. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanımı büyük önem taşıyor. Bayraklı Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapıyor, parklarımızda ve su gerektiren işlerde tasarrufa gidiyoruz. Ancak bu sorumluluğun hepimize ait olduğunun bilinmesi gerekiyor. Değişim küçük adımlarla başlar. Bir çöpü yere atmamakla, bir fidan dikmekle, çocuklarımıza doğa sevgisi aşılamakla başlar. Çevre mücadelesi yalnızca belediyelerin ve kurumların değil, her bireyin, her ailenin, her çocuğun görevidir. Bu vesileyle çocuklarımızın sıfır atık, iklim değişikliği, doğa ve çevre temalı resimleri, el işi ürünler, sergileri ve bu konudaki çalışmaları çok değerli, çok anlamlı. Bayraklı Belediyesi olarak Hem farkındalık yaratmak hem de örnek olmak amacıyla çocuklarımızın hayallerini ilçemizin sokaklarına taşıdık. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum."