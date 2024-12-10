Bayraklı'da 'Dijital Dünyada İnsan Hakları' Paneli Düzenleniyor

Güncel

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında dijital dünyada insan haklarının korunması ve dijital platformlarda karşılaşılan hak ihlallerinin konuşulacağı "Dijital Dünyada İnsan Hakları" başlıklı panel düzenleyecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklara erişebildiği, insan haklarının ihlal edilmediği, eşit, adil, özgür ve insan onuruna yakışır bir dünya diliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında dijital dünyada insan haklarının korunması ve dijital platformlarda karşılaşılan hak ihlallerinin konuşulacağı panel düzenleyecek. 12 Aralık Perşembe günü Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek "Dijital Dünyada İnsan Hakları" başlıklı panelde, dijital ortamda yaşanan hak ihlalleri ve bu alandaki gelişmeler ele alınacak. Etkinliğe kayıt yaptırılarak katılım sağlanabilecek.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte dijital dünyada insan hakları konuşmacılar tarafından değerlendirilecek. Moderatörlüğünü Dr. Derya Başlamışlı Güvenir'in yapacağı panelde; İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Dr. Ezgi Çırak Karalı, ceza hukuku perspektifinden siber zorbalık ve etkilerini değerlendirecek. İzmir Barosu'ndan Avukat Zöhre Dalkıran, dijital şiddetin cinsiyetli faili ve kadın-çocuk hakları ihlallerini anlatacak. Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli, dijital ortamda nefret söylemi ve nefret suçları arasındaki ilişkiyi katılımcılara aktaracak. Ayrıca UCİM Temsilcisi Avukat Candan Tekin, dijital ortamda kadın ve çocuk hakları ihlalleri üzerine saha deneyimlerini paylaşacak. Panel, 12 Aralık Perşembe günü Osmangazi Konferans Salonu'nda saat 09: 30'da başlayacak. Etkinlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak. Katılım için aşağıdaki link üzerinden başvuru yapılması gerekecek. Panelin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Başkan Önal'dan panele davet

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Dünyadaki her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklara erişebildiği, insan haklarının ihlal edilmediği, eşit, adil, özgür ve insan onuruna yakışır bir dünya diliyoruz. Bu evrensel ilkelerle, her bireyin eşit hak ve özgürlüklerle yaşadığı bir dünyanın umudunu taşıyor, bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijital platformlarda yaşanan hak ihlalleri de toplum olarak hepimizin karşılaştığı konular arasında yer alıyor. Bayraklı Belediyesi olarak Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlediğimiz 'Dijital dünyada insan haklarının konuşulacağı panel ve söyleşimize herkesi bekliyoruz" dedi.