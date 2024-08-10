Bayraklı'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazandı

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(İZMİR)- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 6 mahalleyi kapsayan 612 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yerinde incelemelerde bulundu. Önal, "Bayraklı'yı daha güvenli, daha modern yapılara sahip bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Her şey daha güzel bir Bayraklı için" dedi.

Bayraklı Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar, Körfez ve Org. Nafiz Gürman mahallelerini kapsayan yaklaşık 612 hektarlık alanda yapılacak planlama çalışmalarına hız verdi. Mevcut imar planlarının güncelliğini kaybetmesi, yetersiz kentsel donatı alanları ve ulaşım sisteminin eksikliklerini gidermek amacıyla devam eden incelemeler kapsamında saha çalışması yapan Başkan İrfan Önal ilgili başkan yardımcısı ve teknik ekiple birlikte Soğukkuyu, Postacılar, Onur, Yamanlar, Körfez ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinde toplam 612 hektarlık alanı kapsayan imar plan çalışmaları için inceleme yaptı.

Mahallelerde ilçe sakinleriyle de bir araya gelen Önal, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yapılan incelemelerde, bölgedeki mevcut sorunlar detaylı şekilde analiz edilerek yeni bir planlama modeli üzerinde çalışmaların yapılacağı belirtildi. Proje kapsamında, bölgedeki riskli yapıların modern ve depreme dayanıklı binalara dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, yeşil ve sosyal donatı alanlarının artırılması, ulaşım ağının iyileştirilmesiyle ilçe sakinlerinin daha konforlu bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.

Sosyal donatı ve yeşil alanlar artacak

İrfan Önal, "Bölgede güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmak için donatı alanlarını artırmak, ulaşımı geliştirmek ve riskli yapıları vatandaşlarımızın da desteğiyle dönüştürmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm, Bayraklı'nın geleceği için büyük önem arz ediyor. Teknik ekibimizle yapılan incelemeler sonrası yeni bir planlama modeli hazırlayacağız. Bayraklı'yı hep birlikte daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.