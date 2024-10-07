Bayraklı'da Mahalle Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Bayraklı'da Mahalle Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Bayraklı\'da Mahalle Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Bayraklı Belediyesi, Gümüşpala Mahallesi Pazar Yeri halı sahasında düzenlediği Mahalle Şenliği ile çocuklar ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Başkan İrfan Önal, etkinlikte çocukların mutluluğunun en büyük ödül olduğunu vurguladı.

07.10.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi tarafından Gümüşpala Mahallesi Pazar Yeri halı sahasında Mahalle Şenliği gerçekleştirildi. Etkinliklere katılarak çocukların heyecanına ortak olan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Mahallelerimizde düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz. Onların mutluluğu her şeye değer" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalle Şenliği, Gümüşpala Mahallesi'nde çocuklar ve aileleri için keyifli anlara sahne oldu. Etkinlikte Başkan İrfan Önal, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, çocukların coşkusuna ortak oldu. Kukla gösterisi, bubble show ve palyaço performansları çocukların büyük ilgisini çekerken, sahne şovları hem çocukları hem de ailelerini eğlendirdi. Ayrıca, eğitici atölyelerde astronomi, zeka oyunları, arkeoloji, robotik kodlama ve bilim gibi alanlarda eğitim alarak eğlenme fırsatı bulan çocuklar, sportif oyunlarda da kıyasıya mücadele etti. Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Survivor parkuru, çuval yarışı, halat çekme ve penaltı atışı gibi aktiviteler de büyük heyecan yarattı. Etkinliğe Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra muhtarlar, meclis üyeleri, yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

"En büyük ödülümüz çocuklarımızın mutluluğu"

Başkan İrfan Önal, "Soğukkuyu Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz sokak şenliğimizi şimdi Gümüşpala Mahallesi'ne taşıdık. Bu şenliklerle çocuklarımızı bir araya getiriyor, mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu pekiştiriyoruz. Bilim, sanat ve spor dolu bu etkinlikte çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu görmek bizim için en büyük ödül. Katılım gösteren tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Her yaş grubundan vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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