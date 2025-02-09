Bayraklı'da 'Sırf Cinayet' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Bayraklı'da 'Sırf Cinayet' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Bayraklı Belediyesi, 'Sırf Cinayet' adlı iki perdelik tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Belediye Başkanı İrfan Önal, sanata olan desteklerinin süreceğini belirtti.

09.02.2025 12:36  Güncelleme: 13:17
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, insan ilişkilerini mizahi dille anlatan "Sırf Cinayet" adlı iki perdelik tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize yönelik bu tür etkinliklerimiz sürecek" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ünlü yazar Sam Bobrick'in kaleme aldığı, Yönetmen Meftun Yetiş'in sahneye koyduğu iki perdelik "Sırf Cinayet" tiyatro oyunu, Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonunda sanatseverlerle buluştu.

Polisiye ve kara komedi unsurlarını harmanlayan ve temposu yüksek sahneleriyle dikkat çeken oyun, izleyenlerden tam not aldı. Oyuncular, Meriç Kırık, Şebnem Ergizler, Canan Aktaş ve Selçuk Yurdakul, başarılı performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Sanatın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bir kenti daha yaşanabilir ve daha anlamlı kılan en önemli unsurlardan biri olan sanatın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sanatın birleştirici gücüyle bu tür etkinliklerimizi sürdürürken, sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerimizde yine buluşturacağız. Hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize yönelik etkinliklerimiz sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İrfan Önal, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı'da 'Sırf Cinayet' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı'da 'Sırf Cinayet' Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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