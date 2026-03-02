İzmir'e Tarih Damgalı Sevgi Yolu - Son Dakika
İzmir'e Tarih Damgalı Sevgi Yolu

02.03.2026 10:54  Güncelleme: 12:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Bayraklı Sevgi Yolu projelendirilerek modern bir görünüm kazanacak. Smyrna Höyüğü'nden ilham alarak tasarlanan bu yaya aksı, İzmir'in tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğündeki Güzel İzmir Hareketi, Bayraklı Sevgi Yolu'nu baştan aşağı yeniliyor. Smyrna Höyüğü'nden ilham alan proje ile 335 metrelik aks, hem kültürel vitrin hem de ticari cazibe merkezi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay öncülüğünde Güzel İzmir Hareketi tarafından Bayraklı Sevgi Yolu tasarım projesi hazırlandı. Bayraklı'daki Smyrna Höyüğü'nden (eski Smyrna) referans alınarak oluşturulan tasarımların yer alacağı yol, kentin simge noktalarından biri haline gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile ilgili diğer daire başkanlıkları tarafından sahada uygulama süreçleri sürdürülen proje kapsamında Bayraklı Sevgi Yolu, tarihin izlerini geleceğe taşıyan nitelikli ve modern bir görünüme kavuşacak.

Kültürel aks oluyor

Bayraklı Sevgi Yolu Sokak Düzenlemesi Projesi alanı Bayraklı'da 335 metre uzunluğunda, yaya öncelikli bir ticaret aksı olarak hizmet veriyor. Doğu tarafında Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi ile kesişen sokağın batı ucunda Zeki Yavaş Sokak bulunuyor. Yolun doğu girişi Smyrna Bayraklı Höyüğü girişine 240 metre uzaklıkta yer alıyor.

Smyrna Höyüğü, İzmir'in tarihsel çekirdeğini oluşturan en eski yerleşim alanları arasında. Proje; Bayraklı Sevgi Yolu çevresinde yer alan modern kentsel dokunun, binlerce yıllık bir yerleşim sürekliliği üzerine kurulu olduğunu ortaya koyacak. Böylece Sevgi Yolu, yalnızca günümüz Bayraklı'sında bir yaya aksı değil, aynı zamanda İzmir kentinin tarihsel gelişim hattına doğrudan temas eden bir kültürel aks niteliği taşıyacak. Sevgi Yolu yeni haliyle İzmir için kültürel, tarihi, turistik ve ticari cazibe merkezi haline gelecek.

Arkeolojik buluntulardan referans alındı

Aks üzerindeki belirli odak noktalarında uygulanan podima (yürüme yolu) zemin kaplamalarında, Antik Smyrna Höyüğü kazılarında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntulardaki bezeme ve motif repertuvarından referans alındı. Bu zemin dokusu, modern malzeme kullanımıyla yeniden yorumlandı. Podima yüzeylerdeki desen geçişleri, Smyrna'nın farklı dönemlerine ait kültürel katmanları sembolik biçimde yansıtacak. Ayrıca doğal taş zemin kaplaması üzerine, tarihsel referans noktalarına yönlendirme sağlayan mesafe bildirimli yer işaretleri entegre edildi.

Höyükteki prehistorik oval planlı ev tipolojisinden ilham alınarak tasarlanan çağdaş üst örtü ve oturma birimleri ile höyükten çıkarılan buluntulardaki desenlerden ilham alınan üçgen formlu kentsel donatılar, geçmişteki barınma biçimlerinin mekansal hafızasını ve kültürel izlerini günümüze taşıyor. Bu elemanlar hem gölgelik hem de dinlenme alanı işlevi görüyor; form ve malzeme dili açısından tarihsel referansları çağdaş kent mobilyasına dönüştürüyor.

Aydınlatmasıyla öne çıkacak

Proje kapsamında aynı zamanda sokak aydınlatma sisteminin enerji verimliliği yüksek, homojen ışık dağılımı sağlayan ve yaya güvenliğini artıran armatürlerle yenilenmesi öngörüldü. Aydınlatma elemanları, aks boyunca görsel konforu destekleyecek şekilde konumlandırılarak gece kullanım senaryolarına uygun, süreklilik arz eden bir aydınlatma kurgusu oluşturuldu.

Kaynak: ANKA

