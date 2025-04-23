Bayraktar TB3 SİHA'nın Tarihi Başarısı - Son Dakika
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Bayraktar TB3 SİHA'nın Tarihi Başarısı

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden otonom kalkış-iniş testlerini başarıyla tamamladı.

23.04.2025 06:48
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Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testleri kapsamında Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisine başarılı 4 sorti gerçekleştirdi.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3 SİHA, önceki testlerinde olduğu gibi kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini de başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA, test sırasında Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisine 4 sorti gerçekleştirdi. Böylece TCG Anadolu gemisine 4 kez başarıyla kalkış-iniş yapan Bayraktar TB3, son sortisini ise gün batımında tamamladı.

Milli SİHA, kısa piste önceki testlerde olduğu gibi hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan indi. Test sırasında Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmaları da başarıyla görev yaptı. Tam otonom kalkış ve inişler, yapay zeka algoritmalarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 1016 saat 42 dakika havada kaldı. Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kalarak gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetti.

Tarihe geçen ilk uçuş testini 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde başarılı bir şekilde tamamlayan milli SİHA'nın daha sonra 26 Kasım 2024'te gerçekleştirilen uçuş testleri de başarıyla yapıldı. Milli SİHA, bu kapsamda dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen atış testlerinde, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz üzerindeki hedefleri tam isabetle vurdu.

Milli SİHA, 27 Mart'ta yapılan testte görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla 6x6 metrelik perdeli hedefi başarıyla imha ederken, hedefi havadaki Bayraktar TB2 lazerle işaretledi. Bu testlerle birlikte iki SİHA'nın koordineli görev kabiliyeti de başarıyla sergilendi.

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta, 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti.

Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Milli SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek, Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayraktar TB3 SİHA'nın Tarihi Başarısı - Son Dakika

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