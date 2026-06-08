Bayraktar ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Bayraktar ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü

Bayraktar ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü
08.06.2026 22:30
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Enerji Bakanı Bayraktar, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile enerji işbirliğini ele aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı Sayın Delcy Rodriguez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ve Venezuela arasında enerji ve madencilik başta olmak üzere, özellikle hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerindeki potansiyel fırsatları değerlendirdik. Her iki ülkenin gücünü ve tecrübesini birleştirerek enerji ve maden alanlarındaki iş birliklerimizi ve ticari bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraktar ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü - Son Dakika

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