Bayraktar ve Rodriguez Enerji İşbirliğini Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Venezuela Geçici Devlet Başkanı Sayın Delcy Rodriguez ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ve Venezuela arasında enerji ve madencilik başta olmak üzere, özellikle hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerindeki potansiyel fırsatları değerlendirdik. Her iki ülkenin gücünü ve tecrübesini birleştirerek enerji ve maden alanlarındaki iş birliklerimizi ve ticari bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız" dedi.