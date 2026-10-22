Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez ile Genelkurmay Karargahında görüştü - Son Dakika
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Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez ile Genelkurmay Karargahında görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi. Görüşmenin fotoğrafı Genelkurmayın NSosyal paylaşımında yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile bir araya geldi.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez ile Genelkurmay Karargahında görüştü - Son Dakika
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