Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez ile Genelkurmay Karargahında görüştü

Bayraktaroğlu, Gambiyalı mevkidaşı Gomez ile Genelkurmay Karargahında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi. Görüşmenin fotoğrafı Genelkurmayın NSosyal paylaşımında yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile bir araya geldi.
Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ousman Gomez ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Kaynak: AA
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