Bayraktaroğlu Hakkari\'de İnceleme Yaptı

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KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'deki komutanlıklar ve Pençe Harekatları bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Eylül 2024 tarihinde, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekatları bölgesinde bulunan üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.