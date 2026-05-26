Bayram Mesajı: Paylaşma ve Dayanışma Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, rahmetin, bereketin ve paylaşmanın bayramı olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, kardeşlik ve dayanışmanın güç kazandığı müstesna zamanlar olduğunu vurgulayan Büyükklıç, şunları kaydetti:

"Bir bayrama daha erişmenin heyecanı, huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Bayramlarımız, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu çok özel ve anlamlı günlerdir. Gelin bu bayramda büyüklerimizin hayır duasını alalım, küçüklerimizin sevincine ortak olalım, ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Kabir ziyaretlerimizi ihmal etmeyelim, bizleri bugünlere ulaştıran büyüklerimizi rahmet ve minnetle analım."

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla yollarda yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Büyükkılıç, vatandaşlara trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi adına tüm sürücülerimizden trafik kurallarına titizlikle uymalarını özellikle istirham ediyorum. Aşırı hızdan kaçınalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Unutmayalım ki bizleri bekleyen sevdiklerimize sağ salim ulaşmak, varacağımız yerden çok daha kıymetlidir." ifadelerini kullandı.