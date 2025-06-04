Bayram Mesajı: Paylaşmanın ve Kardeşliğin Önemi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gider, mesajında, bu toprakların asırlardır bayramları yalnızca bir takvim günü olarak değil bir vicdan, dayanışma ve kardeşlik hali olarak yaşadığını belirtti.

Özellikle Kurban Bayramı'nın, sadece bir ibadetin değil paylaşmanın, anlamlı fedakarlığın, insan olmanın yüksek erdemlerinin hayata dokunduğu zamanlar olduğunu ifade eden Gider, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyanın pek çok yerinde barışa hasret çocuklar, gözyaşına mahkum anneler ve umudunu ayakta tutmaya çalışan insanlar varken bizim soframızda bir lokmayı, yüreğimizde bir umudu, gönlümüzde bir selamı paylaşabiliyor olmamız en büyük zenginliğimizdir. Kurban Bayramı, bu ortak vicdanı canlı tutmak ve sorumluluk duygusunu yeniden hatırlamak için eşsiz bir vesiledir. Millet olarak bizler, her dönem olduğu gibi bugün de ortak değerlerimiz etrafında birleşmeyi bilen, farklılıklarımızla zenginleşen büyük bir toplumuz. Bayramlar da bu beraberliğin güçlendiği, birliğimizin perçinlendiği, dostlukların tazelendiği kıymetli zamanlardır.

Kurban Bayramı, yalnızca bir ibadetin ifa edildiği değil kırgınlıkların onarıldığı, merhametin paylaşıldığı, barış ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna bir dönemdir. İçinde bulunduğumuz barış ikliminin de bu ruhla daha da derinleşeceğine inanıyor, bayramın bu kıymetli süreci daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."