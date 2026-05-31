Bayram Sonunda Trafik Yoğunluğu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Antalya karayolunda bayram tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı.
Polisler kavşaklarda denetim ve uyarılarda bulunurken zaman zaman yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Tatilin son gününde Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan D650 karayolunda yoğunluk oluştu.
Kavşaklarda önlem alan polisler emniyet şeritlerini kullanmamaları ve trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarıda bulundu.
