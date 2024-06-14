Bayram Tatili Süresince 66 Bin 92 Personel Görevlendirildi - Son Dakika
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Bayram Tatili Süresince 66 Bin 92 Personel Görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili süresince, Emniyet ve Jandarma teşkilatından toplam 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, bin 63 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistem ve 318 EDS yol denetimleri yapılacağını bildirdi. Yerlikaya, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

14.06.2024 11:07
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatili süresince, Emniyet ve Jandarma teşkilatından toplam 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, bin 63 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistem ve 318 EDS yol denetimleri yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından 9 günlük bayram tatili öncesinde alınan trafik önlemlerini paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında; emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir. Bin 63 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 318 EDS yol denetimleri yapacaktır.

Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin.Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım. Tüm bu uyarılara uyalım ki; yolun sonu bayram olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

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