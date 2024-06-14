Bayram trafiğine yakalanmak istemeyenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Bayram trafiğine yakalanmak istemeyenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatilinde trafiğe takılmak istemeyen bazı vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu'nda Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde trafik normal seyrinde ilerlerken, trafik ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

14.06.2024 19:04
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Bayram trafiğine yakalanmak istemeyenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturdu

SAKARYA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafiğe takılmak istemeyen bazı vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile birlikte Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu biraz daha fazla gözlenirken, İstanbul yönünde trafik normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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