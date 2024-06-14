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Bayram trafiğine yakalanmak istemeyenler Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluk oluşturdu

SAKARYA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafiğe takılmak istemeyen bazı vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluğa sebep oldu.

9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile birlikte Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu akıcı şekilde ilerliyor. Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu biraz daha fazla gözlenirken, İstanbul yönünde trafik normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.