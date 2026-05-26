Bayramda trafik önlemleri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda trafik önlemleri artırıldı

26.05.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta-Antalya yolu, Kurban Bayramı'nda araç geçişi 10 binden 18 bine yükseldi. Jandarma tedbirleri artırdı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tedbirlerin artırıldığı Isparta- Antalya kara yolunda günlük 10 bin olan araç geçişi tatilde 18 bine ulaştı.

Akdeniz ve Ege bölgelerinin kesişim noktası olan kara yolunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı jandarma ekiplerinin sayısı artırıldı.

Burdur sorumluluk bölgesinde denetim yapan 44 trafik timi ve 33 asayiş timi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kara yolunda görevini sürdürecek.

Büyük bölümü Burdur İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanında yer alan kara yolunda ekipler, oluşturdukları kontrol noktalarında sürücülere dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bölgede görev yapan Trafik 6. Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Üret, AA muhabirine, yolun Antalya ve Denizli gibi büyük illerden geçen trafik koridoru haline geldiğini söyledi.

Tatil sezonunun açılmasıyla trafik yoğunluğunda ciddi artış beklendiğini anlatan Üret, "Burdur'dan geçişlerde yıllık trafik hacmi 14 milyonu bulmaktadır. Turizm güzergahı olması ve çevre illerle bağlantı noktası olmasından, özellikle Kazak ve Kargı tünellerinin bulunduğu Isparta-Antalya devlet kara yolunda günlük trafik hacmi 10 binken, bayram tatilinde bu sayı 18 bine çıkıyor." diye konuştu.

Üret, trafik kurallarının daha sıkı uygulanması, daha güvenli bir ortamın oluşturulması ve herkesin rahat şekilde seyahat etmesi için görev başında olduklarını vurguladı.

Kazaların yüzde 64'ü hız kaynaklı

Kazaların yoğunlukta meydana geldiği bölgelerde daha sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Üret, bölgedeki trafik kazalarına yüzde 47 otomobil, yüzde 23 motosiklet ve yüzde 14 kamyonet cinsi araçların karıştığını dile getirdi.

Üret, kazaların yüzde 64'ünün hızdan kaynaklı olduğuna değinerek, kazalara bağlı can kayıplarının azaltılması için hız sınırı, emniyet kemeri ve kask, seyir halinde cep telefonu ve alkollü araç kullanımı ihlallerini tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla geçen sene 30 bin 484 vatandaşa, genel trafik bilgisi ve trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini hatırlatan Üret, eğitimlerde 14 bin 490 materyal dağıttıklarını söyledi.

Üret, bu yıl da 20 bin 180 vatandaşa trafik güvenliğine yönelik eğitim verildiğini belirterek, özellikle genç sürücüler ve motosikletlere yönelik, lise, yüksekokul ve gençlerin bulunduğu diğer alanlarda, "Reflektif yelek giy görünür ol", "Kaskımla güvendeyim" projeleri kapsamında eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Antalya, Isparta, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramda trafik önlemleri artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:28:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Bayramda trafik önlemleri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.