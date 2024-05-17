Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan 19 Mayıs'ı Kutladı

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(ÇANAKKALE) - Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, bir yolculuktan öte bir devrimin ayak sesleridir. Bugün, geleceğe inançla ve cesaretle bakıyorsak, o dönemde büyük bir cesaret örneği gösteren atalarımız sayesindedir" dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstiklal mücadelesinin başlangıcı sayılan 19 Mayıs'ın tarihteki önemine değinen Başkan Atılgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1. Dünya Savaşı'nın ardından halk tükenmiş, asker yorgundu. Diğer devletler Türk topraklarını kendi aralarında bölüşüyor, Anadolu'da halka zulmediliyordu. Böyle bir dönemde elini taşın altına koyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, muhteşem bir kurtuluş destanına imzalarını attı. Halkın kendisine olan inancı ve güveni büyük bir güce dönüştüren Atatürk, halk egemenliğini esas kıldı. Samsun'da atılan o ilk adım ve ardındaki o büyük mücadele, siyasi bir zafere dönüştü. 19 Mayıs 1919, bir yolculuktan öte bir devrimin ayak sesleridir. Bugün, geleceğe inançla ve cesaretle bakıyorsak, o dönemde büyük bir cesaret örneği gösteren atalarımız sayesindedir. Bu düşünceler ışığında tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."