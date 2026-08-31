Bayramiç'te Orman Yangını
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yangın çıkarken, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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