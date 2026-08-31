Bayramiç\'te Orman Yangını

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.