Bayramiç'te Yangın Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bayramiç'te Yangın Bilgilendirme Toplantısı

Bayramiç\'te Yangın Bilgilendirme Toplantısı

Orman İşletme Müdürlüğü, köy muhtarları ve üreticilere orman yangınları hakkında bilgi verdi.

29.01.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce, olası orman yangınlarına karşı köy muhtarları ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bayramiç Orman İşletme Müdürü Cengiz Cihan, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçmiş yıllara oranla 2024 yılında meydana gelen orman yangınları sayısında artış yaşandığını söyledi.

Geçen yıl, Bayramiç ilçesi sınırlarında 79 yangın meydana geldiğini belirten Cihan, bu yangınların 54'ünün zirai, 25'inin ise ormanlık alanlarda meydana geldiğini ifade etti.

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefi Orhan Özdemir ise geçen yıl Bayramiç'te orman yangınları yönünden kötü bir yıl yaşandığını, bu nedenle köylerde bilgilendirme çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Şu ana kadar 51 köyde yangın bilgilendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Özdemir, "2024 yılında meydana gelen yangınlarda 216 hektar tarım arazisi zarar görürken, 25 ayrı orman yangınında 113 hektar alan zarar gördü. Yangınların özellikle saat 14.00-15.00'da çıktığı görüldü. Bu nedenle bu saatlerde çok daha dikkatli olmamız gerekmekte." uyarısında bulundu.

Toplantıya Kaymakam Emrah Bütün, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Cengiz Cihan, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bölge şefleri, köy muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Bayramiç, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramiç'te Yangın Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bayramiç'te Yangın Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.