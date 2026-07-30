Bayramiç'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, 4,5 saatlik müdahale ile söndürüldü.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, 4,5 saatte kontrol altına alındı.
Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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