Bayramov ve Jaishankar Bakü'de bu yıl ilk 6 ayda 600 milyon dolarlık ticareti görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ulaştırma-lojistik alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Jaishankar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü.

Bakanlar, görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenledi.

Bayramov, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda Azerbaycan ile Hindistan arasında bazı konularda görüş ayrılıkları yaşandığını ve bunun ikili ilişkilere ve uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğine yansıdığını belirtti.

Görüşmelerin önemine işaret eden Bayramov, "Bugün bu meseleleri açık ve yapıcı şekilde ele aldık. Bu görüşmelerin sonuçlarını kısa sürede göreceğiz. Bugünkü müzakereler yeni işbirliği imkanlarının önünü açacak." dedi.

Bayramov, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanlarının da görüşüldüğünü belirterek bu yılın ilk 6 ayında ticaret hacminin yaklaşık 600 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve bu rakamın iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını ifade etti.

Azerbaycan'da 1000'den fazla Hindistan şirketinin kayıtlı olduğunu ve faaliyet gösterdiğini aktaran Bayramov, iki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin bir araya getirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Bayramov enerji, ilaç, dijital hizmetler ve madencilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak Hindistan'ın tıp ve ilaç sektörlerinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını, bu ürünlerin Azerbaycan pazarında da geniş biçimde temsil edildiğini söyledi.

İki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılması konusunun ilgili kurumlar arasında görüşüleceğini belirten Bayramov, bu yıldan itibaren Hindistan'dan 500 öğrencinin Azerbaycan'da eğitim alacağını bildirdi.

Ulaştırma ve lojistik işbirliği gündemde

Bayramov, Hindistan'ın Orta Asya ve Avrupa'ya yönelik ilgisi dikkate alınarak ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin görüşmelerde özellikle ele alındığını ifade etti.

Azerbaycan'ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorlarının kesişiminde bulunduğuna dikkati çeken Bayramov, ülkesinin bu alandaki imkanlarını genişletmek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Bayramov, Hindistan ile ulaştırma ve lojistik alanında işbirliğine odaklandıklarını kaydetti.

Jaishankar ise iki ülkenin kültürlerine ve halklarına karşılıklı saygı duyduğunu belirterek ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyledi.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesinin gündemlerinde önemli yer tuttuğunu ifade eden Jaishankar, bu alanlardaki işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Jaishankar, Hindistan şirketlerinin Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz sektörlerine yatırım yapmaya ilgi gösterdiğini aktararak Hindistan'ın uluslararası ulaştırma koridorlarına yatırım yaptığını ve bu konudaki görüşmelerin süreceğini kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirten Jaishankar, bunun kalıcı barışın tesis edilmesi için de koşullar oluşturacağını ifade etti.

Görüşmelerde küresel çatışmaların etkilerini de ele aldıklarını aktaran Jaishankar, terörle mücadelenin de iki ülkeyi bir araya getiren konulardan biri olduğunu söyledi.

Jaishankar, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sırasında Hindistan vatandaşlarının tahliyesine verdiği destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür etti.

Hindistan şirketlerinin uzun yıllardır Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini ve özellikle petrol ile enerji sektöründeki yatırımlarının önem taşıdığını belirten Jaishankar, mevcut ilişkileri derinleştirmenin yanı sıra işbirliğini yeni alanlara yayma konusunda da anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

İki ülkenin Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na önemli katkı sağladığını vurgulayan Jaishankar, bu alanda daha yakın koordinasyon yürütülmesi ve doğrudan uçuşların sayısının artırılması konularını da görüştüklerini bildirdi.

Jaishankar, Bakü'deki görüşmelerin iki ülkenin ilişkilerinin geleceğine yönelik olduğunu ifade ederek Bayramov'u uygun zamanda Hindistan'a davet etti.