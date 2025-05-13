Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Toplantıları Düzenliyor

Bayrampaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemeye başladı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, sürecin en hızlı ve doğru şekilde tamamlanacağını belirtti.

13.05.2025 16:01  Güncelleme: 17:04
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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşları bilgilendirmek için toplantılar düzenliyor. Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşen ilk toplantıya katılan Başkan Hasan Mutlu, "Halkımızı mağdur etmeden, ilçemizde kentsel dönüşümü en doğru ve en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, olası İstanbul depremi öncesi yaşam alanlarını yenileyerek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşları bilgilendirme toplantıları düzenlemeye başlayan belediye, ada bazlı dönüşümler gerçekleştirerek süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Bu doğrulta ilk toplantı, Belediye Kültür Salonu'nda Yenidoğan ve Orta mahallesi sakinleri ile yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da katıldığı toplantıda, mahalle sakinlerinin kentsel dönüşümle ilgili görüş, öneri ve talepleri alındı, sürecin katılımcı bir yaklaşımla sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantıya ayrıca belediyenin imar ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Tut, Kentsel Tasarım Müdürü Semih Adil ve BAYTAŞ yetkilileri çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kentsel dönüşümü en doğru ve en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz"

Toplantıda yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Başkan Hasan Mutlu, "Yaptığımız tespitlere göre ilçemizin önemli bir bölümünün kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor. Göreve gelir gelmez hızlıca kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. İlçemizde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için BAYTAŞ ismiyle şirket kurduk. Şu an kentsel dönüşüm en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyemiz (İBB) ile koordineli olarak çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızı mağdur etmeden, ortak akılla Bayrampaşa'da kentsel dönüşümü en doğru ve en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantılarının diğer mahalleler ile devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Toplantıları Düzenliyor - Son Dakika

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