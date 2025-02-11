Bayrampaşa Belediyesi'nin Yangın Mağdurlarına Anma Programı ve Fidan Dikimi - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nin Yangın Mağdurlarına Anma Programı ve Fidan Dikimi

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Bayrampaşa Belediyesi, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 kişi anısına fidan dikimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, felaketlerden dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

11.02.2025 18:42  Güncelleme: 20:52
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(İSTANBUL) Bayrampaşa Belediyesi, 21 Ocak Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. Anmada, yangında yaşamını yitiren 78 kişi adına 78 fidan dikildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Ülkemizde gün geçmiyor ki farklı bir felaketle uyanmayalım. Bir deprem, bir yangın, bir göçük, bir sel baskını. Bunlardan ders çıkarılması gerekir, bunların unutulmaması gerekir. Bunları kabullenmemiz gerekir" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, 21 Ocak Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Millet Bahçesi Sergi Salonu'nda düzenlenen anmaya Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam ve Bayrampaşa Belediyesi başkan yardımcıları ile yangında yaşamını yitiren Özüm Karataşlı, Seden Nurgül Dayı, Yiğit Gençbay, Vedia Nil ve Ferda Apak, Defne Arkadaş, Ela ve Dila İnal ile Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in yakınları katıldı. Yaşamını yitirenlerin yakınları programı ön sıradan dinledi.

Mutlu: Bir nebze olsun acıyı paylaşmak, bundan sonaki süreçte bunların olmamasını sağlamak, unutturmamak niyetiyle...

Program, yangında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu konuştu. Mutlu şöyle dedi:

"Ülkemizde gün geçmiyor ki farklı bir felaketle uyanmayalım. Bir deprem, bir yangın, bir göçük, bir sel baskını. Bunlardan ders çıkarmamız gerekirken, ders çıkarmadan, hala aynı şartlarda, aynı koşullarda, aynı yaşam alanları içerisinde hayatımızı idame ettirme içerisinde bulunuyoruz. Her felaket sonucunda, senin yüzünden, benim yüzümden şeklinde yapılan bir kavga, tufan, sonuçta başladığımız noktaya tekrar geri dönüyoruz. Bunlardan ders çıkarılması gerekir, bunların unutulmaması gerekir. Bunları kabullenmemiz gerekir. Biz, bir nebze olsun bu acıyı paylaşmak, bundan sonraki süreçte bunların olmamasını sağlamak, unutmamak, unutturmamak niyetiyle kaybettiğimiz 78 can için, 78 fidan dikme kararı aldık. Bizden sonraki nesiller bu ağaçların ne amaçla ve kim adına dikildiğini bilecek."

78 kişi için 78 fidan dikildi

Anmanın ardından millet bahçesinde bulunan alana yangında yaşamını yitirenler anısına, üzerilerinde isimlerinin yazılı olduğu 78 fidan dikildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu da fidan dikimine katılarak fidanların dikimine yardım etti. Yangın faciasında eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in kızı Pelin Türkmen de ailesi anısına fidan dikti.

Yangında yaşamını yitirenlerden Yiğit Gençbay'ın yakını Erdal Gençbay, dikimin ardından, "Bayrampaşa Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Türkiyemin başı sağolsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nin Yangın Mağdurlarına Anma Programı ve Fidan Dikimi - Son Dakika

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