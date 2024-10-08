Bayrampaşa Belediyesi Okul Kantinlerinde Denetim Gerçekleştirdi

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. 41 okula yapılan denetimlerde sağlığı bozacak unsurlara rastlanmazken, kurallara uymayan 5 kantine idari yaptırım cezası uygulandı.

Belediye'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğrencilerin okul içinde temin ettiği gıdalara bağlı sağlık sorunları yaşamaması için okul kantinlerinde denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimlerde; kantinlerde kullanılan gıdaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı olması ve belgelenmesi, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak ürünlerinin paslanmaz çelik olması, personel giysileri, kantin ilaçlaması, gazlı içecek, çalışan işçilerin sağlık muayene kartları, kantinlerin çalışma ruhsatları ve işletme kayıt belgeleri, temizlik ve hijyen koşulları, havalandırma sistemleri ve bulundurulması gereken etiketler tek tek kontrol edildi.

41 okulda gerçekleştirilen denetimlerde sağlığı bozacak bir unsura rastlanmazken, kurallara uymayan 5 kantine idari yaptırım cezası uygulandı.