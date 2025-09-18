Bayrampaşa'da Çocuk Kazası

Bayrampaşa'da aniden yola çıkan çocuğa otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kaldırımdan koşarak aniden yola çıkan çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil de ağaca çarparak durabildi.
Kazada çocuk ve otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, çocuğa ise olay yerinde müdahale etti.
Çocuğun ailesinin ise sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımdan koşarak yola çıkan çocuğa otomobilin çarptığı ve kontrolden çıkan aracın kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durduğu anlar yer aldı.
