Bayrampaşa\'da Eşini Silahla Öldüren Şahıs Yargılanıyor

Bayrampaşa'da, eşini silahla öldüren Şeyhmus Çap'ın, "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çap, maktul Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan, babası Ağcabal Arslan ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Çap, eşinin işe girdikten sonra hareketlerinin değiştiğini, bu nedenle sürekli tartıştıklarını savundu.
Eşini çok sevdiğini iddia eden sanık Çap, "Olay akşamı oğlum yatmaya gitmişti. Bana küfür etmeye başladı. Benim hiçbir zaman ruhsatsız silahım olmadı. Ben babamdan kalan silahı emniyete vermiştim. Kıyafetlerin arasında silah buldum. Kimin diye sorduğumda 'Ben sana hediye olarak aldım' dedi. Ben bir cinayet işlemedim. Bana bir cinayet işlettiler. Suça ortak ettiler. Kaç tane ateş ettiğimi hatırlamıyorum." diye konuştu.
Müşteki Ağcabal Arslan ise damadının savunmalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kızının sanık tarafından sık sık darbedildiğini söyledi.
Diğer müşteki Nuray Arslan da kızını sanığa karşı dikkatli olması konusunda uyardığını ancak kızının bu yöndeki şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Ağustos 2023'te Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir ikamette silah sıkıldığı, olayın bir çocuğun pencerede ağlarken görüldüğü ihbarıyla ortaya çıktığı belirtildi.
İddianamede, olay yerine giden polisin duvara dayalı halde yaralı olarak bulduğu Meryem Çap'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.
Polisin yaptığı araştırmaya göre, bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma sonrasında Şeyhmus Çap'ın silahla eşini 5 kez ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın 25 Ağustos'ta Esenler'de yakalandığı, ardından tutuklandığı kaydedildi.
Sanığın, "eşe karşı kasten öldürmek", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
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