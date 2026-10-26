Bayrampaşa'da iddiaya göre yol çöktü, göçük altında mahsur kalanlar var - Son Dakika
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Bayrampaşa'da iddiaya göre yol çöktü, göçük altında mahsur kalanlar var

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Bayrampaşa\'da iddiaya göre yol çöktü, göçük altında mahsur kalanlar var
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Bayrampaşa\'da iddiaya göre yol çöktü, göçük altında mahsur kalanlar var
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Bayrampaşa'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sev edildi. Göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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