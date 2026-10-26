Bayrampaşa\'da iddiaya göre yol çöktü, göçük altında mahsur kalanlar var

Bayrampaşa'da iddiaya göre yol çöktü, göçük altında mahsur kalanlar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.
BAYRAMPAŞA'da iddiaya göre yol, çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sev edildi. Göçük altında mahsur kalan kişilerin olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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