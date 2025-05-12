Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm Hedefi

(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Yaptığımız incelemelerin ardından Bayrampaşa'daki binaların büyük bir bölümünün dönüştürülmesi gerektiğini gördük. Halkımızı mağdur etmeden, Bayrampaşa'da kentsel dönüşümü en doğru ve en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda kentin belediye başkanları ile bir araya geldi. 23 Nisan'da Silivri merkezli olarak meydana gelen depremin ardından İstanbul'daki 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini hatırlatan Kurum, İstanbul'da 600 bin konutun acilen dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan Başkan Mutlu da kentsel dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Yaptığımız incelemelerin ardından Bayrampaşa'daki binaların büyük bir bölümünün dönüştürülmesi gerektiğini gördük. Hızlıca kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. İlçemizde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için BAYTAŞ ismiyle şirket kurduk. Şu an kentsel dönüşüm en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ile koordineli olarak çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızı mağdur etmeden, Bayrampaşa'da kentsel dönüşümü en doğru ve en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.