Bayrampaşa'da market sahibi ve yanındakilere saldırı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da market sahibi ve yanındakilere saldırı

Bayrampaşa'da yaşanan gasp girişimine engel olmaya çalışan market sahibi ile annesi ve yanındakiler, şüphelilerin saldırısına uğradı. Olayda 4 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.08.2024 09:09
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BAYRAMPAŞA'da, iddiaya göre sokakta yaşanan gasp girişimine engel olmaya çalışan market sahibi ile annesi ve yanındakiler, şüphelilerin yumruklu, tekmeli, sopalı saldırısına uğradı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Marketteki saldırı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi 32. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişinin yanına gelen bir grup gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerden kurtulmak isteyen kişi, markete saklanarak kurtulmaya çalıştı. Market sahibi ise bu kişinin peşinden gelen şüphelileri uzaklaştırmak için uyarıda bulundu. Ancak market sahibi, şüphelilerin saldırısına uğradı. Kalabalık grup sopalar, taşlar ve sandalyelerle market sahibi, annesi ve markette bulunan diğer 2 kişiye saldırdı. Olayda 4 kişi yaralandı; saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sırasında yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin gasp girişiminden sonra marketteki saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin market sahibi ve yanındakilere tekme, yumruk ve sopalarla saldırdıkları görülürken, market sahibinin saldırıya karşılık verdiği anlar da görülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Bayrampaşa, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da market sahibi ve yanındakilere saldırı - Son Dakika

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