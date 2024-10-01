Bayrampaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

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Bayrampaşa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen motokuryenin kullandığı 34 CVS 785 plakalı motosiklet ile Cicoz Yolu Caddesi'nden gelen sürücüsü belirlenemeyen 34 MDE 677 plakalı motosiklet trafik ışıklarında çarpıştı, motokurye ile diğer motosikletteki iki kişi yere düştü.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye, yol kenarındaki elektrik trafosunun tel örgüsü ile istinat duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motokurye hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.